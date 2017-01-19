Кого з тернополян можуть призвати до війська

19/01/2017 Розмір тексту:

У лютому офіцерів запасу, тобто тих, хто закінчив військові кафедри при вищих начальних закладах, можуть призвати до служби в армії. Такий призов оголошують за наказом міністра оборони України. Наразі, відповідного розпорядчого документу ще немає, питання вирішується.

Про це під час прес-конференції повідомив полковник Олександр Скумбрій, виконуючий обов’язки військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату.

– Всі ви чули про захід, який очікується, і до якого буде залучатися певна кількість громадян певної категорії, – сказав Олександр Скумбрій. – Розпорядчого документу у нас ще немає. Із ЗМІ відомо, що в лютому розпочнеться призов громадян, які закінчили кафедри навчальних закладів на військову службу терміном 18 місяців. Громадяни будуть набиратися віком до 43 років. Але повторюю: рішення ще не прийняте, воно вивчається. Кількість громадян буде визначатися, виходячи із того скільки осіб офіцерського складу буде звільнено в цьому році. Згідно із законом ці громадяни можуть бути призвані на військову службу за наказом міністра оборони. Це стосується тих, хто закінчив військові кафедри у навчальних закладах, мова йде про призов офіцерів запасу. У Тернопільській області таких людей є більше 4 тисяч.

Ольга Трач

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