Кого з тернопільських призовників звільнять від служби в армії?

04/10/2018 Розмір тексту:

Осінній призов-2018 охопить усіх юнаків області від 18-ти до 27-ми років. Це понад 21 тисяча юнаків. Однак на службу відправлять лише 2,6% від цієї кількості хлопців, – повідомляють в обласному військкоматі.

Звільнять від служби тих хлопців, які мають проблеми зі здоров’ям або ж з інших поважних причин.

«Призовникам можуть бути надані відстрочки від служби. Серед причин – сімейні обставини, за станом здоров’я, для продовження професійної діяльності. Окрема категорія осіб буде звільнена від строкової військової служби. Це будуть особи, яких комісія визнає непридатними до військової служби; рідні загиблих під час виконання військового обов’язку, призовники, які пройшли службу у військовому резерві, призовники, яких засуджено до місць позбавлення волі, призовники, які закінчили військові навчальні заклади», – розповідає заступник військового комісара обласного військкомату Петро Сирко.

До слова, цьогорічний осінній призов триватиме на місяць довше. Відтак під час тримісячної призивної кампанії до війська покличуть на 4000 юнаків більше, ніж минулого призову.

Софія Романська