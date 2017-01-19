Кого з тернопільських підприємців можуть оштрафувати на 100000 гривень

19/01/2017 Розмір тексту:

За одного неоформленого працівника роботодавцям загрожує штраф до 100 000 гривень.

Не оформив працівника – плати штраф. На Тернопільщині взялися за нелегальну зайнятість. Роботодавців чекають перевірки від інспекторів держслужби праці.

Тернопільських роботодавців змушуватимуть оформляти найманих працівників. Уникнути штрафу за нелегальну зайнятість не вдасться.

«Минулого року Державна служба праці наклала на роботодавців штрафів більше, як на мільйон гривень. Від початку січня сума штрафів зросла більше, як у два рази. Розмір штрафів прямо пропорційний підвищенню мінімальної заробітної плати. Нині приписи накладають на юридичну особу. Уникнути відповідальності не можливо. Оскільки служба праці подає у суд. Накладення фінансових санкцій за порушення трудового законодавства фактично розпочалося з березня минулого року. Наразі інспектори проводитимуть регулярні перевірки підприємств з метою виявлення нелегальних працівників», – відзначила начальник управління держслужби праці у Тернопільській області Наталія Рус.

Відтак цього року тернопільським роботодавцям доведеться непросто: їх чекають не лише збільшені податки, а й “гості” з держслужби праці.