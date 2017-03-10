Кого з мешканців Тернопільщини покличуть до війська?

10/03/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині почали готуватися до весняного призову. Виконати громадянський обов’язок кличуть юнаків від двадцяти до двадцяти семи років. Загалом з Тернопільської області до лав Збройних Сил України заберуть майже чотириста хлопців.

Призов на строкову військову службу відбуватиметься упродовж квітня-травня цього року. Приблизно з кожного району покличуть по двадцять юнаків, з Тернополя – шістдесят.

«Основна вимога – це вік юнака від двадцяти до двадцяти семи років. Наступне – стан здоров’я. Будемо кликати до війська абсолютно здорових юнаків. Також компетентні органи з’ясовуватимуть місця перебування хлопців, які уникають призову. Хлопці, які не отримають повістки, але належать до тієї вікової категорії, повинні самостійно прийти до військового комісаріату, а також повідомити про місце реєстрації. Цього призову потреба дещо менша, ніж минулого. Тому призиватимуть насамперед тих, хто у хорошій фізичній формі», – каже військовий комісар Тернопільського об’єднаного міського військового комісаріату Микола Бойко.

У військоматі вкотре наголошують: строкову службу призовники проходитимуть на мирній території України.