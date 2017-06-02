Кого з мешканців Тернопільщини можуть позбавити субсидії

02/06/2017 Розмір тексту:

Заборгованість побутових споживачів природного газу перед ДП «Газпостач» ПАТ «Тернопільміськгаз» сягнула 94,7 млн. гривень.

Така сума заборгованості є критичною як для газопостачального підприємства, так і для споживачів. В деяких мешканців сума боргу перевищує 28, 6 тисяч гривень.

Нагадуємо тернополянам, що потрібно розрахуватися із підприємством за надану послугу та уникати подальшої заборгованості.

Якщо споживач не спроможний оплатити заборгованість, то він може укласти реструктуризацію заборгованості за домовленістю сторін.

З питань погашення або реструктуризації заборгованості просимо звертатися до відділу розрахунків природного газу за адресою вул. Митрополита Шептицького, 20.

Просимо не забувати, що через наявність заборгованості споживач ризикує втратити субсидію. Нагадуємо, що за наявності двомісячної заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг субсидію на наступний період 2017-2018 рр. призначатимуть за умови її погашення або оформлення договору реструктуризації боргу.

Такі зміни передбачені Рішенням Уряду від 26.04.2017р. про внесення змін до деяких Постанов КМУ, в тому числі №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

У такому випадку субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, в іншому — з місяця, в якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору, повідомляє адміністрація ДП «Газпостач» ПАТ «Тернопільміськгаз».