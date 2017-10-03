Кого з мешканців Тернопільщини чекають у військкоматах. ВІДЕО

02/10/2017 0
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1 жовтня розпочався черговий осінній призов на строкову військову службу.

У Тернопільській області відправленню до війська підлягають близько 300 осіб, кажуть військові.

Обіцяють строковиків до виконання військових завданя у зоні АТО не залучати. Здебільшого новобранці проходитимуть службу у Західних регіонах України.

Детальніше – в сюжеті TV-4.

 

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