Кого з мешканців Тернопільщини чекають у військкоматах. ВІДЕО
02/10/2017 0
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1 жовтня розпочався черговий осінній призов на строкову військову службу.
У Тернопільській області відправленню до війська підлягають близько 300 осіб, кажуть військові.
Обіцяють строковиків до виконання військових завданя у зоні АТО не залучати. Здебільшого новобранці проходитимуть службу у Західних регіонах України.
Детальніше – в сюжеті TV-4.
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