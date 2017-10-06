Кого з дітей у Тернополі відсторонять від навчання

06/10/2017 Розмір тексту:

З десятого жовтня діти, які не мають щеплення від кору, не зможуть відвідувати навчальні заклади. Відповідне рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через спалах цього захворювання.

До кінця тижня необхідно всім дітям мати щеплення від кору. У протилежному – їх не допустять до занять у школах чи садках. Рішення про обов’язковість щеплень від кору прийняла комісія з питань техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій.

«Ми отримали звернення від комісії, а також від Міністерства охорони здоров’я. Йдеться про впровадження обов’язкових запобіжних заходів від поширення кору. У листі комісія радить заборонити відвідування навчальних закладів дітьми, які не мають відповідних щеплень. Навчальні заклади з цим розпорядження ознайомленні. Відтак ми радимо батькам зробити необхідні щеплення своїм дітям, щоб уникнути проблем», – каже заступник начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради Ольга Ярмоленко.

Тернопільщина належить до трійки областей, де виявлено спалах кору. Відтак Міністерство охорони здоров’я оголосило обов’язкову вакцинацію. Уже з десятого жовтня, діти, які не отримали жодного щеплення від кору, будуть відсторонені від навчання. Батькам дітей радять звернутися до міської дитячої поліклініки. Там працюють кабінети обов’язкових профілактичних щеплень.

Софія Романська