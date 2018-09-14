“Ключовим завданням в умовах децентралізації є створення максимальних можливостей для надання якісних та доступних медичних послуг”, – Віктор Овчарук
У Затоці триває нарада-семінар для представників органів місцевого самоврядування, відтак сьогодні, 12 вересня, голова Тернопільської обласної ради, віце-президент Асоціації Віктор Овчарук модерує дискусію, присвячену реформі охорони здоров’я усіх рівнів – «Реформа системи охорони здоров’я: роль місцевого самоврядування у наближенні медичних послуг до людей».
Зокрема, йдеться про первинну і вторинну ланки медицини та формування спроможної мережі надання медичних послуг.
До обговорення медичної реформи також долучилися представники міністерства охорони здоров’я, директорату медичних послуг міністерства охорони здоров’я України, експерти з питань реформування системи охорони здоров’я та керівники органів місцевого самоврядування.
– Важливість обговорюваних сьогодні питань поза будь-яким сумнівом, адже від впровадження медичної реформи залежить здоров’я громадян, а відтак майбутнє країни. І це не високі слова. За ними – життя українців. Ключовим завданням в умовах децентралізації є створення максимальних можливостей для надання якісних та доступних медичних послуг. Разом з тим сама реформа децентралізації дала можливість, стала поштовхом для реалізації позитивних змін в галузі охорони здоров’я краю. Первинний рівень медичної допомоги – це основа системи охорони здоров’я області, відтак практичне втілення реформи розпочато саме з первинки, – зазначив Віктор Овчарук.
Окрім цього, віце-президент Асоціації розповів про реалізацію ліків за Програмою «Доступні ліки», про вторинну ланку медицини та формування спроможної мережі надання медичних послуг в області, а також вказав і на проблемні питання.
– Хочу ще раз наголосити, що саме завдяки реформі фінансової децентралізації, яка забезпечує перевиконання місцевих бюджетів усіх рівнів та спільній позиції депутатського корпусу і виконавчої гілки влади вдалось багато зробити в галузі охорони здоров’я нашого краю. Разом з тим, переконаний, що необхідно поліпшити комунікацію між центральними та місцевими органами влади для вирішення нагальних проблем впровадження реформи охорони здоров’я на місцях, – додав Віктор Овчарук.
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