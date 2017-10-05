Кліщі, віспа, гепатит: лише за добу в області зареєстровані десятки випадків страшних інфекцій

05/10/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині за добу з небезпечними інфекційними захворюваннями звернулися 34 людини.

Про це повідомляє Реально з посиланням на Тернопільський обласний лабораторний центр.

“За даними моніторингу інфекційної захворюваності, проведеного фахівцями ДУ «ТОЛЦ МОЗ України», в області 4 жовтня 2017 року за первинними діагнозами зареєстровано 34 випадки інфекційних захворювань, з них: укуси (напади) кліщів – 9 випадків; вітряна віспа – 8 випадків; покуси тваринами – 5 випадків; гостра кишкова інфекція – 2 випадки; інфекційний мононуклеоз – 2 випадки; ентеровірусна інфекція – 1 випадок; харчова токсикоінфекція – 1 випадок; отруєння грибами – 1 випадок; вірусний гепатит – 1 випадок; вірусний гепатит А – 1 випадок; вірусний гепатит С – 1 випадок; хвороба Лайма – 1 випадок; мікроспорія – 1 випадок”, – повідомили у центрі.