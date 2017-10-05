Кліщі, віспа, гепатит: лише за добу в області зареєстровані десятки випадків страшних інфекцій

05/10/2017 0
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На Тернопільщині за добу з небезпечними інфекційними захворюваннями звернулися 34 людини.

Про це повідомляє Реально з посиланням на Тернопільський обласний лабораторний центр.

“За даними моніторингу інфекційної захворюваності, проведеного фахівцями ДУ «ТОЛЦ МОЗ України», в області 4 жовтня 2017 року за первинними діагнозами зареєстровано 34 випадки інфекційних захворювань, з них: укуси (напади) кліщів – 9 випадків;  вітряна віспа – 8 випадків;  покуси тваринами – 5 випадків;  гостра кишкова інфекція – 2 випадки;  інфекційний мононуклеоз – 2 випадки;  ентеровірусна інфекція – 1 випадок;  харчова токсикоінфекція – 1 випадок;  отруєння грибами – 1 випадок;  вірусний гепатит – 1 випадок; вірусний гепатит А – 1 випадок;  вірусний гепатит С – 1 випадок;  хвороба Лайма – 1 випадок; мікроспорія – 1 випадок”, – повідомили у центрі.

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