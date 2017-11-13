Клієнт Богомола отримав політичний притулок в ЄС
Колишній депутат Тернопільської обласної ради (фракція УНП) та головний лікар Тернопільського районного територіального медоб’єднання Ігор Вардинець отримав політичний притулок у Німеччині.
Про це він повідомив у соцемержі «Фейсбук», передає Репортер.
– У Німеччині через замовну справу тернопільських «кривоохоронців» отримав політичний притулок. Але все ж маю намір повернутись в Україну і йти в суд. Наразі «кривоохоронці» перешкоджають всіма можливими способами. Уявіть, відмовляють моєму поверненню. Німецькі юристи цього не зрозуміють, адже є міжнародне право! Та ті, хто провокує цю справу, не дотримуються його, – заявив Ігор Вардинець.
Нагадаємо, у квітні 2015 року Ігоря Вардинця затримали правоохоронці та звинуватили в отриманні хабара в розмірі 200 тис. грн. У Німеччину Вардинець виїхав під приводом термінової операції на серці. Хоча вже тоді в поліції попереджали, що випускати його з країни не можна, бо немає гарантій, що він повернеться.
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Коментарі (2)
Анонімний13/11/2017
Партія чесних інвалідів. Рудьковський, насіров.Однак потрібно визнати що для ЦРЛ він зробив як ніхто і якби там не було селяни мають змогу померати ситими і в теплі. Якби завлікарнею отримував так як лікар в Європі то питання б хабара ним навіть не розглядалось. Для порівняння автору статті потрібно було написати офіційну зарплату хірурга в ЦРЛ і що надає держава для операцій, а тоді кричати от олігарх і ще й хабарник. Не виправдовую Вардинця але з іншого боку правоохоронців чогось не цікавить як жити з посадовим окладом в розмірі 1385 гривень . Це якась оурелівська утопія . Зробили людейрабами , заставляючи безкоштовно працювати а потім ловлять от таких злочинців
Саша13/11/2017
Хабарник= генерал-козак організує козацтво в Німеччині і навчить німців брати хабарі. Так приїдь і йди в суд,чого боїшся. Приклад: Саакашвілі захотів приїхав.