Клієнт Богомола отримав політичний притулок в ЄС

13/11/2017 2
Розмір тексту:
версія для друку

Колишній депутат Тернопільської обласної ради (фракція УНП) та головний лікар Тернопільського районного територіального медоб’єднання Ігор Вардинець отримав політичний притулок у Німеччині.

Про це він повідомив у соцемержі «Фейсбук», передає Репортер.

– У Німеччині через замовну справу тернопільських «кривоохоронців» отримав політичний притулок. Але все ж маю намір повернутись в Україну і йти в суд. Наразі «кривоохоронці» перешкоджають всіма можливими способами. Уявіть, відмовляють моєму поверненню. Німецькі юристи цього не зрозуміють, адже є міжнародне право! Та ті, хто провокує цю справу, не дотримуються його, – заявив Ігор Вардинець.

Нагадаємо, у квітні 2015 року Ігоря Вардинця затримали правоохоронці та звинуватили в отриманні хабара в розмірі 200 тис. грн. У Німеччину Вардинець виїхав під приводом термінової операції на серці. Хоча вже тоді в поліції попереджали, що випускати його з країни не можна, бо немає гарантій, що він повернеться.

  • Теги:

Коментарі (2)

Анонімний

13/11/2017

Партія чесних інвалідів. Рудьковський, насіров.Однак потрібно визнати що для ЦРЛ він зробив як ніхто і якби там не було селяни мають змогу померати ситими і в теплі. Якби завлікарнею отримував так як лікар в Європі то питання б хабара ним навіть не розглядалось. Для порівняння автору статті потрібно було написати офіційну зарплату хірурга в ЦРЛ і що надає держава для операцій, а тоді кричати от олігарх і ще й хабарник. Не виправдовую Вардинця але з іншого боку правоохоронців чогось не цікавить як жити з посадовим окладом в розмірі 1385 гривень . Це якась оурелівська утопія . Зробили людейрабами , заставляючи безкоштовно працювати а потім ловлять от таких злочинців

Саша

13/11/2017

Хабарник= генерал-козак організує козацтво в Німеччині і навчить німців брати хабарі. Так приїдь і йди в суд,чого боїшся. Приклад: Саакашвілі захотів приїхав.

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи розраховуєте Ви жити за рахунок пенсії?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
5 / 0,380 / 10.13m