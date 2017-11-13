Клієнт Богомола отримав політичний притулок в ЄС

13/11/2017 Розмір тексту:

Колишній депутат Тернопільської обласної ради (фракція УНП) та головний лікар Тернопільського районного територіального медоб’єднання Ігор Вардинець отримав політичний притулок у Німеччині. Про це він повідомив у соцемержі «Фейсбук», передає Репортер.

– У Німеччині через замовну справу тернопільських «кривоохоронців» отримав політичний притулок. Але все ж маю намір повернутись в Україну і йти в суд. Наразі «кривоохоронці» перешкоджають всіма можливими способами. Уявіть, відмовляють моєму поверненню. Німецькі юристи цього не зрозуміють, адже є міжнародне право! Та ті, хто провокує цю справу, не дотримуються його, – заявив Ігор Вардинець.

Нагадаємо, у квітні 2015 року Ігоря Вардинця затримали правоохоронці та звинуватили в отриманні хабара в розмірі 200 тис. грн. У Німеччину Вардинець виїхав під приводом термінової операції на серці. Хоча вже тоді в поліції попереджали, що випускати його з країни не можна, бо немає гарантій, що він повернеться.