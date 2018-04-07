Класика жанру: водій BMW на “бляхах” скоїв ДТП і втік

07/04/2018 0
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1 квітня о 8:30 годині на проспекті Злуки зіткнулися Suzuki SX та BMW 530.

Завдавши матеріальних збитків, водій BMW з місця події зник.

Патрульна поліція Тернополя звертається до усіх мешканців міста: якщо ви знаєте водія BMW 530 чорного кольору, реєстраційний номер транспортного засобу ERN 727 (Республіка Литва), зателефонуйте на гарячу лінію 102 або за номером телефону (068) 605-34-84.

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