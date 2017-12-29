Кір у Тернополі: медики розповіли про загрозу. ВІДЕО

29/12/2017 Розмір тексту:

55 дітей захворіли на кір з часу першого спалаху хвороби, тобто від початку осені у Тернополі. Нові спалахи кору медики продовжують реєструвати і надалі.

Зокрема, востаннє випадок був зареєстрований 20 грудня. Прогнозованого піку захворюваності, який мав припасти на кінець 2017 – початок 2018 року, поки що не спостерігається, кажуть медики. І припускають – усе завдяки добрій профілактиці та вакцинації. Адже впродовж жовтня, листопада та грудня бельгійською вакциною КПК щепили 3085 дітей, повідомляє TV-4.

Випадки кору у Тернополі почали реєструвати ще на початку осені. А 10 жовтня у місті оголосили про спалах кору, батькам рекомендували вакцинувати дітей, або ж не водити їх у школи та садочки. Таке рішення прийняли у жовтні на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді.

– Ну і можливо, дякуючи тому, на сьогоднішній день в нас є лише 55 випадків, тому що прогнозовано, так як були спалахи в Івано-Франківській, Одеській області на сьогоднішній день кількість випадків вимірюється вже тисячами, більше тисячі і на сьогоднішній день в Одеській області, зокрема, є вже 5 летальних випадків захворювання на кір, розповідає заступник головного лікаря з поліклінічної роботи ТМДКЛ Володимир Кучма.