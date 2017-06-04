Кількість жителів Тернопільщини, які щороку вмирають від алкоголізму, шокує

04/06/2017 Розмір тексту:

Проблема алкоголізму загострюється в Україні. За інформацією Національної ради з питань охорони здоров’я, в Україні щороку алкоголізм забирає до сорока тисяч життів. Ця негативна тенденція спостерігається роками.

Щодо Тернопільської області, то за інформацією обласного наркодиспансеру алкоголізм забирає життя більше десяти тисяч людей щороку. І це лише офіційна статистика. Насправді, кількість жертв алкоголізму в регіоні набагато більша, – додають лікарі.

Алкоголізм молодшає, – констатують в обласному наркодиспансері. Щороку більше десяти тисяч жителів краю вбиває зелений змій.

«Це лише умовна статистика. Оскільки багато людей, які вмирають від алкоголізму ніколи не стояли на обліку в наркодиспансері. Тому підозрюємо, що кількість жертв алкоголізму набагато більше, ніж десять тисяч на рік. Зараз дуже багато молодих людей має проблеми із алкоголем. В стаціонарі наркодиспансеру лікуються хлопці, яким 25 – 30 років. Дехто з них вже кілька разів проходив лікування. Також набуває масштабів проблема підліткового алкоголізму. Це велика проблема нашого суспільства, тому що подолати алкоголізм непросто. Примусове лікування алкоголіків наразі заборонене законодавством. Людина має сама виявити бажання лікуватися, лише тоді можливий позитивний результат. Особливо небезпечний жіночий алкоголізм», – відзначає лікар нарколог Олександр Барчук.

Щоб вплинути на ситуацію з алкоголізмом, в усіх регіонах України планують створювати групи анонімних алкоголіків, у яких спеціалісти допомагатимуть позбутися цієї згубної звички.

Софія Романська