Кілька сіл біля Тернополя залишилися без газу. ВІДЕО

02/03/2017 Розмір тексту:

П’ять сіл Тернопільського району вже другий день – без газопостачання. Мова йде про Білу, Плотичу, Івачів, Чистилів та Великий Глибочок. Також відключили газ у п’яти будинках мікрорайону Новий Світ у Тернополі.

Причина – аварія на підземному газопроводі на вулиці Поліській. Зараз там працівники “Тернопільміськгазу” ліквідовують аварію. Коли відновлять газопостачання – поки не повідомляють, йдеться в сюжеті ТВ-4.

Мешканець села Біла Тернопільського району Петро Степанович розповідає: вчора, коли не стало газу, люди подумали, що його просто відімкнули і були дуже обурені. Почали дзвонити у “Тернопільміськгаз” і там їм пояснили, що сталась аварія. До цієї ситуації мешканці поставились з розумінням.

– Вчора десь приблизно від 10 години, сьогодні вже газу нема. Як виходимо з положення? Чайник електричний, канапки і все. Незручність величезна. Ну, але розуміння, головне, що не зима, бо якби була зима, то взагалі була би проблема, – розказує мешканець села Біла Тернопільського району Петро.

Температура повітря у будинку Петра Степановича – 10-12 градусів. Не дуже комфортно, але чоловік виходить з положення як може – виручає гарячий чай і теплий одяг. А от приготувати їжу – неможливо.

– Хто має, можливо якісь там електроплитки, то це можливо. А так, канапки в основному.

Дехто у печі розпалює дровами, декого виручають електрообігрівачі. Але більшість людей, все ж чекає на відновлення газопостачання, бо обігрівають будинки лише газом.

Причина відключення газу – аварія на газопроводі, повідомив головний інженер “Тернопільміськгазу”, Володимир Даткун.

– 28 лютого сталася аварія на підземному газопроводі середнього тиску, діаметром 500 міліметрів по вулиці Поліській,12. Виникла розгерметизація газового проводу у газовому колодязі по вулиці Поліській.

У зв’язку з аварією, нема газу у п’яти селах Тернопільського району. Зокрема, у Білій, Чистилові, Плотичі, Івачеві та Великому Глибочку. Також без газопостачання – п’ять будинків масиву Новий Світ у Тернополі. Працівники “Тернопільміськгазу” працюють цілодобово, без перерв, аби якнайскоріше ліквідувати аварію. Роботу ускладнює підвищена небезпечність. Адже найменша іскра може призвести до вибуху. Серед основних причин аварії на газопроводі – зміна погоди та зношеність труб, каже Володимир Даткун.

– Ну, це пов’язано з терміном експлуатації газопроводів, а також різні температурні перепади, особливо, коли зимовий період закінчується і весняний період починається. В даному випадку, можливо, було промерзання грунта на 50-60 сантиметрів. А коли вже проходить процес потепління, динамічні нагрузки можуть спричинити розрив газопроводу, а також руйнацію відключаючих приводів.

Коли відновлять газопостачання, у “Тернопільміськгазі” не повідомляють, але кажуть – постараються зробити це якомога швидше.