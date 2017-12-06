“Кіборги” викликали серед тернополян ажіотаж

06/12/2017 Розмір тексту:

Допрем’єрний показ фільму «Кіборги» відбувся у Тернополі. Переглянути стрічку прийшли сотні жителів обласного центру, серед яких – військові, їхні родичі, волонтери, громадські активісти.

Кінострічка створена на реальних подіях оборони Донецького аеропорту. Відтворені факти з боротьби українських бійців.

Знімали фільм близько двох місяців. Автор сценарію Наталія Ворожбит весь період працювала з військовими, збирала реальні факти, щоб відобразити їх у кінострічці.

«В загальному зібрано сотні записів інтерв’ю з військовими різних штабів. Щоб дізнатися ці історії, спеціально їздили у зону АТО. Потім все відображалося на папері, а пізніше в кінострічці. І весь об’єм роботи вдалося зробити за порівняно невеликий проміжок часу», – каже авторка.

Прототипом головного героя фільму став боєць Андрій Шараськін: «Нашим завданням було показати те, що пережили наші герої під час оборони Донецького аеропорту. Зіграти так, щоб максимально точно відобразити реальні події – це непросто і дуже відповідально. І цей фільм наразі дуже важливий для України, оскільки показує реальність».

Бюджет фільму сягає сорока семи мільйонів гривень, половину грошей виділили з державного бюджету, половину пожертвували меценати.

У кінотеатрах Тернополя фільм «Кіборги» показуватимуть з сьомого грудня. Частину коштів, виручених з продажу квитків, спрямують на допомогу родинам загиблих у зоні АТО.

Софія Романська