Керівництво Тернопільщини підписало угоду про співпрацю з Люблінським воєводством

В Угоді, зокрема, йдеться: «Сторони розвиватимуть співробітництво та обмін досвідом в таких галузях: європейська інтеграція, культура та охорона культурної спадщини; транспорт та транспортна інфраструктура; економічна співпраця та промоція підприємництва; охорона здоров’я; освіта, спорт та туризм; охорона навколишнього середовища та використання природних ресурсів».

Задля виконання цих завдань, як зазначено у документі: «сторони обмінюватимуться інформацією та досвідом між представниками Тернопільської обласної ради, Тернопільської обласної державної адміністрації та Люблінського воєводства».

– Переконаний, що співпраця з Люблінським воєводством стане хорошою базою для розвитку усіх галузей діяльності нашого краю. Зокрема, для економічної, адже третє за величиною воєводство Польщі утворилося майже 20 років тому, проте за цей період змогло стати одним із найрозвинутіших, – зазначає голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

До слова, цей документ підписали голови обласної ради Віктор Овчарук, обласної державної адміністрації Степан Барна, маршалок Люблінського воєводства Славомір Сосновскі та віце-маршалок воєводства Криштоф Грабчук.