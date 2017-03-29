Керівники “білого дому” розповідають не все про нажите непосильним трудом, – дослідження

29/03/2017 Розмір тексту:

Декларації 80 посадовців аналізували представники громадських організацій Тернопільщини, які об’єдналися в антикорупційну коаліцію «Чесна влада – багата держава». Цю роботу розпочали у серпні минулого року. А висновки опублікували у «Аналітичному звіті за результатами громадського моніторингу відповідності інформації у деклараціях перших посадових осіб місцевих органів влади Тернопільської області з реальним рівнем їхнього життя». Презентували збірник та розповіли про знайдені невідповідності у деклараціях під час прес-конференції 28 березня.

Усього було досліджено декларації, в тому числі й електронні, 80 чиновників. Об’єктами моніторингу стали ті, хто підпадав під першу хвилю подання електронних декларацій: голови міст обласного значення, їхні заступники, голови райрад, райдержадміністрацій та їх заступники, голова Тернопільської обласної ради і його заступники, голова Тернопільської обласної держадміністрації і його заступники. Невідповідності були виявлені у деклараціях восьми посадовців. У цьому матеріалі йтиметься про декларації керівників Тернопільської обласної державної адміністрації. Детальніше про них розповіла керівник проекту Ольга Мазаєва.

– Декларація Юрія Юрика, заступника голови ТОДА викликає у нас велике запитання стосовно суми задекларованих готівкових коштів у розмірі 850 тисяч гривень, – каже Ольга Мазаєва. – Його біографію нам доводилося по частинках збирати, взагалі велика проблема відсутність біографій чиновників на офіційних сайтах, особливо тих, хто займає високі посади. У багатьох випадках частина років з біографій просто випадає, у декого з керівників взагалі не подана біографія. Стосовно Юрика, то він практично весь період часу працював в органах влади і місцевого самоврядування. Згідно декларації, сім’я Юриків за 2015 рік отримала 215 тисяч гривень доходу, включаючи 123 тисячі соціальних виплат, коли він потрапив в аварію. Проте це йому не завадило зібрати 850 тисяч готівкових коштів, джерело яких невідоме. Олег Валов, заступник голови ТОДА. Багато писали про те, що він бізнесмен, хоча його офіційна декларація абсолютно на це не вказує. Із 2006 по 2010 рік він працював заступником міського голови Бережан, з 2011 до 2015 був директором компанії «Еко-інвест». Згідно інформації на сайті «YouControl» з фінансових звітів цієї компанії вона була збиткова, і декларація Валова говорила про те, що дохід на посаді директора він отримував незначний. За 2014-15 роки сімейство отримало 131 тисячу гривень доходу, тобто середній дохід на одного члена сім’ї складав 1365 грн. Думаю, що на таку суму важко прожити. При цьому у Валова станом на кінець 2015 року задекларовано 745 тисяч гривень. Джерело цього доходу невідоме.

Багато запитань виникло у громадських активістів і до декларації керівника області Степана Барни.

– Декларація Степана Барни за 2013-2014 рік є на сайті ВРУ, посилання на неї є в аналітичному звіті, – продовжує Ольга Мазаєва. – Згідно декларації за 2013 рік Барна не заробив жодної копійки. Мав у власності житловий будинок площею 83 квадратні метри, земельну ділянку площею 11 110 квадратних метрів, автомобіль «Деу Ланос». Дружина Барни заробила за рік 26 тисяч гривень, мала на рахунку 22 тисячі, при цьому сплатила 112 тисяч основної суми кредиту і 40 тисяч гривень відсотків. За 2014 рік Барна отримав 47 тисяч гривень доходу, придбав ще один автомобіль «Шкода Суперб» вартістю від 11 тисяч доларів згідно профільних сайтів, поклав на рахунок в банк 52 тисячі, при цьому сплатив 175 тисяч гривень кредиту, наявна ділянка площею 11 110 квадратних метрів і будинок на 83 квадратних метрів, як у попередній декларації. Дружина Барни у 2014 році заробила 36 тисяч гривень, поклала на рахунок ще 35 тисяч, отримала у подарунок квартиру площею 92 квадратні метри. У 2015 році у власності Степана Барни з’явилася земельна ділянка площею 11 700 квадратних метрів, сукупний дохід сім’ї становив 154 тисячі гривень. У декларації за 2015 рік не вказано будинок площею 83 квадратні і земельна ділянка площею 11 110 квадратних метрів, які були у попередніх деклараціях. При цьому не зазначено ні правочину, ні доході від відчуження, тобто не зазначено, куди вона зникла і яким способом: чи була подарована, чи продана. Про будинок і земельну ділянку, які були у попередніх деклараціях, інформація у декларації за 2015 рік відсутня. Також Барна «забув», що його дружина є засновником ПП «Фама» і внесла у статутний фонд підприємства 125 тисяч гривень. У кінці декларації є інформація про готівкові кошти задекларовані Барною у розмірі 16 тисяч 500 доларів США, і в уточнюючій декларації, яка була подана уже після закінчення терміну декларування упродовж семи днів, як передбачено законом, ще додано 390 тисяч гривень.

Ще на початку аналізу декларацій представники громадських організацій закликали високопосадовців пояснити походження своїх статків, щоправда безпосередньо до кожного з них не зверталися. Були проведені прес-конференції і круглі столи на цю тему. Та ніхто із них на заклик не відгукнувся. За словами Ольги Мазаєвої, чиновники або не вважали за потрібне це зробити, або вважали, що у них все добре задекларовано.

Результати проведеної роботи активісти передали керівнику Львівського територіального управління НАБУ Тарасу Лопушанському під час його зустрічі з громадськістю у Тернополі 27 березня.

Ольга Трач

Фото автора

Читайте на цю тему:

Довкола тернопільського судді розгорівся скандал через “дешеву” квартиру