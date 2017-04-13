Керівнику Тернопільського облавтодору “впаяли” догану

12/04/2017 Розмір тексту:

Державне акціонерне підприємство “Автомобільні дороги України” наклало дисциплінарне покарання на директорів 4 облавтодорів. Про це повідомили в прес-службі ДАК.

11 квітня 2017 року керівництво ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» провело чергову виробничу нараду з керівниками усіх облавтодорів та дочірніх підприємств Компанії. У рамках засідання було обговорено такі важливі питання, як стан темпу виконання аварійного ремонту, здійснення закупівель матеріалів та контролю за якістю виконуваних робіт.

Велику увагу було приділено в Компанії дотриманню виконавської дисципліни. За невиконання наказів Компанії отримали догани 4 керівника облавтодорів – Сумської, Закарпатської, Тернопільської та Черкаської областей.

«Запорукою успіху реформування було, є і буде – дотримання виконавської дисципліни. Якщо керівники облавтодорів і надалі нехтуватимуть та недотримуватимуться наказів керівництва Компанії, в нас нічого не вийде. Я вже неодноразово наголошував, що свавілля неприпустиме. Якщо хтось не хоче працювати командно, можливо нам не по дорозі», – зазначив в.о. голови правління ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» Артем Гриненко.

Нагадаємо, 15 лютого 2017 року, Міністерством інфраструктури України було погоджено, Державним агентством автомобільних доріг України затверджено план заходів щодо реформування ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». В рамках цього документу, передбачено повне перезавантаження діяльності дочірніх підприємств і Компанії в цілому із збиткової та практично не працездатної в економічно вигідну та конкуренто спроможну на ринку структуру. Чіткий план реформи, розрахований на найближчі три роки та передбачає повне фінансове оздоровлення Компанії, впровадження автоматизованої системи управління дочірніми підприємствами та контроль за якістю виконуваних робіт.

Джерело: Галінфо