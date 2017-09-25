Керівником Тернопільської єпархії УАПЦ стане єпископ з Одеси?

25/09/2017 Розмір тексту:

У кафедральному соборі Різдва Христового відбулося засідання єпархіальних зборів духовенства Тернопільської єпархії УАПЦ.

Під час таємного голосування на засіданні єпархіальних зборів більшістю голосів на посаду правлячого архієрея Тернопільською єпархією обрано Преосвященнішого єпископа Одеського і Чорноморського Тихона (Петранюка).

Призначення єпископа Тихонакеруючим Тернопільською єпархією відбудеться після погодження його кандидатури Архієреями УАПЦ, повідомляє Тернопільська липа.