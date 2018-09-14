Керівник “Укравтодору” проінспектував траси на Тернопільщині. ВІДЕО

14/09/2018 Розмір тексту:

Виконувач обов’язків голови Укравтодору Славомір Новак проінспектував траси на Тернопільщині. Чиновник перевірив ремонт доріг М12 Тернопіль-Підволочиськ та Р-41 обхід Тернополя.

На дорозі Р-41 чимало техніки. Нині тут проводять ремонт траси від Білої і до ТРЦ “Подоляни”. Для більшої оглядовості водіїв, спеціальна техніка на узбіччях обрізає кущі і дерева. Майже за два тижні на цій дорозі обіцяють повністю завершити роботи, повідомляє TV-4.

– Якщо у 2015 році починали з капітальних вкладень поточний і середній ремонт Тернопільської області в межах 120 мільйонів гривень, то в цьому році ми вийшли на 1 мільярд 270 мільйонів гривень.

Виконувач обов’язків голови Укравтодору Славомір Новак завітав на Тернопільщину з інспекцією наших доріг. Він побував на трасі М-19 Тернопіль-Підволочиськ, яку не ремонтували протягом тридцяти років. Цьогоріч її ремонт обійшовся у більше восьми сотень мільйонів гривень. Протяжність дороги – 39 км. Вона є частиною транснаціонального коридору до Гданську. Тому це пришвидшить час їзди до потрібного місця не лише у межах України, але й за кордоном.