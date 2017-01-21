Керівник тернопільських “свободівців” Володимир Стаюра нагородив переможців конкурсу малюнків “Герої української нації”. ФОТО

21/01/2017 Розмір тексту:

20 січня у стінах Українського дому «Перемога» відбулося нагородження переможців та учасників конкурсу дитячих малюнків «Герої української нації», приуроченого до 180 річниці народження Степана Бандери. Організаторами конкурсу виступила міський осередок ВО «Свобода», роботи представлені вихованцями Тернопільської художньої школи.

– У перший день цього року ми святкували день народження нашого провідника Степана Бандери і саме тоді зародилася ідея залучити діток до конкурсу, аби вони проявили свій талант. Наше покоління є сформоване, воно визначилося зі своїми національними цілями та принципами, але це ніщо без дітей, без молоді, без майбутнього. Тому ми започаткували цей конкурс, щоб залучити і мистецьку складову до загального відзначення 108-ї річниці з дня народження Степана Бандери. Я дякую усім дітям-учасникам, їх батькам, вчителям, ми були щиро раді, що така велика кількість молодих художників відгукнулася, – говорить ініціатор конкурсу, депутат міської ради від ВО «Свобода» Володимир Стаюра.

Вихованці Тернопільської художньої школи в стислі терміни відгукнулися та підготували роботи до конкурсу. Малюнками, а точніше їх глибокою патріотичністю, був щиро важений директор закладу Євген Чопик.

– В першу чергу хочу подякувати організаторам, пану Володимиру Стаюрі, нашому керівництву і велике дякую нашим дітям. Я тривалий час відвідую різні виставки, а вчора більше години ходив і оглядав виставку. Раніше такого зі мною не було, я хотів уважно розгледіти кожну роботу і знаєте що я там побачив? Я побачив великий патріотизм наших дітей, моральну стійкість наших дітей, силу духу, бо ця виставка – актуальна як ніколи, – наголосив Євген Чопик.

Організатори визначили два перших, два других, два третіх місця, також чотири заохочувальних грамоти і усім учасникам вручили відзнаки-подяки. Всього у конкурсі взяло участь близько 40 дітей.

– Цей малюнок є моєю дипломною роботою у художній школі, виконаний він у техніці ліногравюра. Працювала я над них близько двох місяців і так вийшло, що тематика підходила до конкурсу, я її запропонувала і отримала перше місце, – розповідає переможниця Ольга Хрупович.