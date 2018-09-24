Керівник тернопільського Автомайдану склав свої повноваження. ДОКУМЕНТ
24/09/2018 0
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У місцевих автомайданівців – новий керманич. Ігор Василів, який тривалий час очолював місцевий Автомайдан, склав повноваження керівника організації.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці.
Конкретно про прочини такого рішення Ігор Василів не написав.
“Вирішив подати заяву на призупинення повноважень керівника Тернопільського осередку ВО,,Автомайдан‘‘. На це є декілька причин…🛀🎮🏙 Сподіваюсь, що все що ми робили разом ці чотири роки, буде продовжувати наступний керівник, а поки що виконуючий обов`язки. Я і надалі залишаюсь активістом Автомайдану.
Дякую всім за співпрацю”, – написав Ігор Василів.
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