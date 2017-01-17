Керівник “Хеліксу” далі носитиме браслет на мільйон доларів
Сьогодні апеляційний суд Тернопільської області, погодившись із позицією прокурора, залишив в силі ухвалу суду першої інстанції про обрання підозрюваному керівнику «Хеліксу» запобіжного заходу.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.
Нагадаємо, відповідно до ухвали Тернопільського міськрайонного суду одному із керівників фірми з ознаками фінансової піраміди, підозрюваному у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України у грудні 2016 року обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із внесенням застави у 5 млн. грн.
Отож, він і надалі носитиме електронний браслет та зобов‘язаний утримуватись від спілкування із потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.
На даний час сума збитків за заявами потерпілих вкладників «Хеліксу» сягнула 27 мільйонів грн.
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