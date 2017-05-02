Картопля і шашлики: як тернополяни святкували День міжнародної солідарності трудящих

02/05/2017 Розмір тексту:

1 травня – День міжнародної солідарності трудящих. Більшість тернополян вважає це свято пережитком минулого. Проте відмовлятися від цього вихідного жителі краю не хочуть.

Українці вперше відзначили День робітничої солідарності 1890-го року. Тоді біля Львівської ратуші зібралося близько 4 тисяч українських, польських і єврейських робітників. Серед присутніх були Іван Франко та Михайло Павлик. На зібранні ухвалили резолюцію щодо встановлення 8-годинного робочого дня, заборони праці дітей і нічної праці для жінок, а також запровадження загального виборчого права.

Чимало молодих тернополян історії свята першого травня не знає.

«Відомо лише те, що це свято має радянське походження. Можливо, вже настав час відмовлятися від таких вихідних. Хоча ми вже так звикли, що в травні є такі вихідні, це можливість відпочинку, десь поїхати, а батьки, зазвичай, їдуть у цей день на дачу. Тож не думаю, що українці зараз готові відмовитися від цих вихідних», – каже тернополянка Олена Юхимець.

Отож чимало жителів краю вважають це свято пережитком минулого. А найпоширенішим заняттям цього дня є весняно-польові роботи або ж відпочинок просто неба.

До слова, це підтверджують і результати опитування, яке проводиться на головній сторінці “За Збручем“. Майже половина учасників (47%) планували посадити картоплю саме на травневі свята. 21% респондентів уже виконали цей святий для кожного українця ритуал. Трохи менше – 16% – взагалі вирішили не з’являтися на городі з лопатою. Майже стільки ж читачів (14%) надіються на диво і вірять, що картопля посадиться сама.

Софія Романська