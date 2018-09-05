“Кар’єристи” захопили землю на Тернопільщині

05/09/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині розробник кар’єру самовільно захопив 6,5 га землі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Кременецькою місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом самовільного захоплення земель на території Збаразького району.

Встановлено, що один із суб’єктів господарювання в процесі здійснення господарської діяльності, пов’язаної із видобуванням корисних копалин, самовільно захопив земельні ділянки загальною площею понад 6,5 га на територіях двох сільських рад Збаразького району.

За попередніми даними, сума збитків, завданих незаконними діями підприємства, становить більше 100 000 грн. Триває розслідування за ч. 1 ст. 197-1 КК України (Самовільне зайняття земельної ділянки).