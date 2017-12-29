Кар’єр у Полупанівці забезпечив місцевих дітей подарунками до зимових свят

За словами директора Полупанівського кар’єру Ігоря Штогрина, 54 школярів та 25 дошкільнят із села Полупанівка отримають солодкі подарунки на День святого Миколая. Окрім цього, керівництво ТОВ ВК «Гірничодобувна промисловість» придбало дівчині-сироті, яку всиновила сім’я у Старому Скалаті, новий мобільний телефон.

Крім того, завдяки спонсорству Полупанівського кар’єру ще більше 60-ти дітей, чиї батьки воюють в зоні проведення АТО, отримають подарунки до свята Миколая. Як розповів директор підприємства Ігор Штогрин, кошти для закупівлі гостинців передали до Скалатської міської ради, яка правильно ними розпорядиться та передасть подарунки безпосередньо 19 грудня.