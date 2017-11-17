Кар’єр у Полупанівці планує забезпечити робочими місцями ще більше місцевих мешканців

17/11/2017 0
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Уже більше тридцяти років на Підволочищині працює Полупанівський кар’єр, який забезпечує потреби низки підприємств нашого краю.

Наразі на виробництві працює майже сотня людей із сіл Хмелиська, Старий Скалат, Полупанівка та інших, але на цьому керівництво кар’єру не збирається зупинятись.

– Найближчим часом ми плануємо збільшити кількість нової техніки на підприємстві та відповідно кількість робочих місць на 5-10 %. Середня заробітна плата робітника у нас становить 8956 гривень. В майбутньому ми хочемо надати якнайбільше робочих місць місцевим жителям, – поділився планами директор Полупанівського кар’єру Ігор Штогрин.

До слова, кар’єр у Полупанівці щомісяця виділяє селу допомогу в 100 тисяч гривень, а також 2 тисячі тонн щебеню та 1,5 тисячі тонн висіву.

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