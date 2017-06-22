Кар’єр на Тернопільщині забезпечує потреби місцевих заводів та найбільших гірничих підприємств України. ФОТО

З 2004 року роботи на цьому об’єкті проводить ТОВ ВК «Гірничодобувна промисловість», що забезпечує більше сотні робочих місць, стабільні податки та задоволення потреб низки підприємств нашого краю та східного регіону.

– Ми видобуваємо камінь вапняк для задоволення потреб різних видів промисловості: для цукрової галузі в цілях відбілювання цукру та для металургійної – для відбирання шлаків з металу. Забезпечуємо продукцією цукрові заводи області та загалом по країні, а також металургійні комбінати сходу України: Дніпровський, Криворізький, Запорізький, – розповідає директор Полупаніського карєру Ігор Штогрин.

Для підготовки продукції відповідної якості та виду, підприємство має дробильно-сортувальний завод. Тут переробляють гірничу породу, сортують і в результаті отримують вапняк у різних фракціях: 0-20, 20-40, 40-80 і 80-120. Відсортований за розміром камінь, завантажують та відправляють підприємствам-замовникам. За 13 років добросовісної праці ТОВ ВК «Гірничодобувна промисловість» напрацювало міцну клієнтську базу та навіть у сучасні скрутні часи нестабільної економіки – продовжує діяльність і наповнює бюджет.