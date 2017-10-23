Кар’єр на Тернопільщині отримав почесну відзнаку від Асоціації платників податків

23/10/2017 0
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Керівник ПАТ «Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар’єр» Орест Крушельницький отримав грамоту від голови Ради ТВ ВГО Асоціації платників податків України в Тернопільській області.

Вручили почесну відзнаку Оресту Володимировичу у День підприємця за вагомий особистий внесок у розвиток підприємництва Тернопільського краю та активну громадську позицію.

– Надзвичайно приємно отримати таку відзнаку, адже вона символізує визнання нашої діяльності та є подякою за вклад у розвиток підприємництва не лише Монастириського району, а й Тернопільської області в цілому. Ця грамота – нагорода для всього нашого колективу. Праця кожного нашого працівника – особистий вклад у розвиток підприємства, – ділиться Орест Крушельницький.

Нагадаємо, ПАТ «Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар’єр» займається видобувничою діяльністю в Монастириському районі. Він забезпечує роботою 105 людей, середня заробітна плата яких складає більше 5 900 гривень.

Окрім видобувної діяльності, кар’єр активно займається і благодійництвом. Так, впродовж цього та попередніх років на соціальну допомогу підприємство виділило більше 400 тисяч гривень.

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