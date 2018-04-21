Камерою по голові: на Тернопільщині побили журналістів. ВІДЕО

21/04/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині побили журналіста та оператора під час виконання службових обов’язків.

Сергій Шаповал – кореспондент відділу розслідувань «Волинь 24» та Роман Харченко – оператор «12 каналу» проводили журналістське розслідування про діяльність нелегальних АЗС. 20 квітня на території підприємства «Агро-дружба», що в Теребовлянському районі на Тернопільщині.

Як повідомляє “12 канал“, під час зйомки у кабінеті директора підприємства він разом із своїм заступником накинувся на представників ЗМІ з кулаками. Оператору дісталось власною телекамерою, яку нападники вихопили в нього і почали бити по голові. Як наслідок – розбита апаратура і підозра на струс мозку. Журналіст отримав розсічення під оком. Наразі постраждалі знаходяться у лікарні.

Представники ж підприємства написали заяву на знімальну групу. Мовляв, хлопці пробрались на приватну територію і вкрали пальне.

Журналісти звернулись до Теребовлянського відділку поліції та дали свої свідчення. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів). За таке правопорушення у кримінальному кодексі України передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.