Камера спостереження зафіксувала злочинців, які обікрали автомобіль. ФОТО, ВІДЕО

26/11/2017 Розмір тексту:

Працівники Тернопільського відділу поліції просять допомогти встановити осіб причетних до злочину. Невідомих підозрюють у крадіжці чоловічої сумки з іномарки.

Транспортний засіб був припаркований в м. Тернополі, по вул. В. Великого (біля будівельного магазину «Дві правих»).

Подія трапилась 23 листопада ввечері. Тернополянин покинув салон автівкина декілька хвилин при цьому його не зачинив. Зловмисники цим і скористалися. Допоки один спостерігав за водієм, інший поцупив сумку з транспортного засобу.

Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваних у момент скоєння протиправного.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали даних осіб або знаєте їх місцеперебування, чи інші деталі правопорушення, телефонуйте за номером у Тернополі 27-11-70, (096)-678-08-76 або на лінію “102″, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.