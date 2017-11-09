Камера спостереження зафіксувала, як в Тернополі вкрали автомобіль. ВІДЕО

09/11/2017 Розмір тексту:

Працівники Тернопільського відділу поліції просять допомогти встановити осіб причетних до злочину. Невідомих осіб підозрюють у незаконному заволодінні транспортного засобу марки «ChevroletLacetti» зеленого кольору 2006 року.

Подія трапилась в ніч з 8 на 9 листопада. Зловмисників зафіксували камери відеоспостереження.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали даних осіб або знаєте їх місцеперебування, чи інші деталі правопорушення, телефонуйте за номером у Тернополі 27-11-70, (067)-790-30-04 або на лінію “102”, повідомляють у поліції.