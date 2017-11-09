Камера спостереження зафіксувала, як в Тернополі вкрали автомобіль. ВІДЕО
09/11/2017 0
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Працівники Тернопільського відділу поліції просять допомогти встановити осіб причетних до злочину. Невідомих осіб підозрюють у незаконному заволодінні транспортного засобу марки «ChevroletLacetti» зеленого кольору 2006 року.
Подія трапилась в ніч з 8 на 9 листопада. Зловмисників зафіксували камери відеоспостереження.
Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали даних осіб або знаєте їх місцеперебування, чи інші деталі правопорушення, телефонуйте за номером у Тернополі 27-11-70, (067)-790-30-04 або на лінію “102”, повідомляють у поліції.
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