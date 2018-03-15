Камера спостереження зафіксувала крадія велосипедів. ВІДЕО
15/03/2018 0
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Працівники Тернопільського відділу поліції просять допомогти встановити особу причетну до злочину.
Незнайомця підозрюють у крадіжці велосипеду з під’їзду багатоповерхівки на вул. Наливайка.
Подія трапилась 9 березня близько 13:20. Зловмисник викрав транспорт, який тернополянка залишила на сходовій клітці багатоповерхівки.
Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте її місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70, (067)-208-02-24 або на лінію “102”.
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