Камера спостереження зафіксувала крадія велосипедів. ВІДЕО

15/03/2018 0
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Працівники Тернопільського відділу поліції просять допомогти встановити особу причетну до злочину.

Незнайомця підозрюють у крадіжці велосипеду з під’їзду багатоповерхівки на вул. Наливайка.

Подія трапилась 9 березня близько 13:20. Зловмисник викрав транспорт, який тернополянка залишила на сходовій клітці багатоповерхівки.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте її місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70, (067)-208-02-24 або на лінію “102”.

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