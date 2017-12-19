Камера спостереження зафіксувала чоловіка, який вкрав дитячий велосипед. ВІДЕО

19/12/2017 Розмір тексту:

Працівники Тернопільського відділу поліції просять допомогти встановити особу причетну до злочину. Невідому особу підозрюють у крадіжці дитячого велосипеда з під’їзду багатоповерхівки, що в м. Тернополі по вул. Коцюбинського 5Б.

Подія трапилась в ніч з 26 на 27 листопада. Зловмисник шляхом вільного доступу викрав дитячий транспорт зі сходової клітки. Завданні збитки заявник оцінив в 2500 гривень.

Камера відеоспостереження зафіксувала крадія.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місцеперебування, чи інші деталі правопорушення, телефонуйте за номером у Тернополі 27-11-70, (097)-769-93-50 або на лінію “102”, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.