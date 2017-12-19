Камера спостереження зафіксувала чоловіка, який вкрав дитячий велосипед. ВІДЕО
19/12/2017 0
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Працівники Тернопільського відділу поліції просять допомогти встановити особу причетну до злочину. Невідому особу підозрюють у крадіжці дитячого велосипеда з під’їзду багатоповерхівки, що в м. Тернополі по вул. Коцюбинського 5Б.
Подія трапилась в ніч з 26 на 27 листопада. Зловмисник шляхом вільного доступу викрав дитячий транспорт зі сходової клітки. Завданні збитки заявник оцінив в 2500 гривень.
Камера відеоспостереження зафіксувала крадія.
Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місцеперебування, чи інші деталі правопорушення, телефонуйте за номером у Тернополі 27-11-70, (097)-769-93-50 або на лінію “102”, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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