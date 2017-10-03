Каменюкою в голову: на Тернопільщині школяр тяжко травмував товариша

03/10/2017 Розмір тексту:

На Бучачині 12-річний школяр потрапив в реанімацію з закритою черепно-мозковою травмою та підозрою на перелом основи черепа. На лікарняне ліжко його вклав старший на два роки товариш. Причина біди – дитячі пустощі.

Хлопчики змагалися хто далі жбурне камінь. Загравшись, старший випадково вцілив каменюкою шестикласнику в голову. Прийшовши додому, дитина поскаржилася на головний біль та нудоту, відтак родичі викликали швидку. Зараз хлопчик перебуває на лікуванні в обласному центрі, загрози його життю не має.

За фактом травмування неповнолітнього поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 128 ККУ – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.