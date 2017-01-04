У жахливій аварії на Тернопільщині загинула фотомодель
04/01/2017 0
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Справили дев’ятини за фотомоделлю 38-річною Юлією Василів із Підволочиська на Тернопільщині. 14 грудня їхала до обласного центру власним авто. На слизькій дорозі машину занесло на зустрічну смугу, де зіткнулася з КамАЗом. Юлія померла на місці.
Вона працювала менеджером у модельній компанії. Супроводжувала групи моделей за кордон, пише gazeta.ua.
— Мати їхала купити подарунки рідним і близьким на свято Миколая, — розповідає донька Каміла. — Казала всього, чого хотіла, вже досягла. Тому турбувалася про інших. Жертвувала гроші для хворих, провідувала їх у лікарнях. Допомагала сиротам.
За 10 хв. до аварії Юлія спілкувалася з чоловіком телефоном. Обіцяла бути обережною. Була досвідченим водієм. Часто по роботі сама їздила за кермом.
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