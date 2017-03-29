“КамАЗ” з бруківкою в’їхав у маршрутку. ФОТО

29/03/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Сьогодні, 29 березня, на вулиці Князя Острозького, що у центрі Тернополя, трапилася аварія. Жертв немає.

Учасниками ДТП стали КАМАЗ та маршрутне таксі. Деталі аварії наразі встановлюють, повідомляє Терен.

В Управлінні Патрульної поліції повідомили, що учасники аварії від допомоги правоохоронців відмовилися та за допомогою страхової компанії оформили європротокол.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Як Ви постите?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,290 / 9.49m