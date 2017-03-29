“КамАЗ” з бруківкою в’їхав у маршрутку. ФОТО
29/03/2017 0
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Сьогодні, 29 березня, на вулиці Князя Острозького, що у центрі Тернополя, трапилася аварія. Жертв немає.
Учасниками ДТП стали КАМАЗ та маршрутне таксі. Деталі аварії наразі встановлюють, повідомляє Терен.
В Управлінні Патрульної поліції повідомили, що учасники аварії від допомоги правоохоронців відмовилися та за допомогою страхової компанії оформили європротокол.
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