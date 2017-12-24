Калюжі, болото і дощ: чи зіпсує негода тернополянам Новий рік?

24/12/2017 Розмір тексту:

Вологу та прохолодну погоду передбачають метеорологи упродовж вихідних на Тернопільщині. Температура повітря коливатиметься від незначного мінуса до незначного плюса. Також можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Мінлива хмарність, різкі перепади температурних показників, висока ймовірність опадів у вигляді мокрого снігу, – такі погодні умови передбачають метеорологи у західному регіоні упродовж вихідних. Справжня зимова погода на деякий час відступила, натомість до західного регіону повернулися дощі. За прогнозами Укргідрометеоцентру, нестабільні погодні умови передбачаються до кінця місяця.

«У Тернопільській області передбачається мінлива хмарність, часом з проясненнями. Вітер змінних напрямків 5 – 10 метрів за секунду, часом пориви вітру. Температура повітря: вночі: від нуля до п’яти градусів морозу, вдень: від двох градусів тепла, до трьох градусів морозу. По всій території регіону передбачаються опади у вигляді дощу з мокрим снігом».

У результаті перепадів температурних показників, на дорогах може утворюватися ожеледиця. Відтак жителів краю просять бути обережними.

Софія Романська