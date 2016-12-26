Йшов і впав: у Тернополі посеред вулиці помер чоловік. ФОТО

26/12/2016 0
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Про чоловіка, який впав на вул. С Будного, 24 і помер, у патрульну поліцію повідомили перехожі. Трапилось це у неділю, 25 грудня, близько 15.10.

– Близько 15.10 патрульним надійшло повідомлення, що на вулиці Степана Будного, 24 йшов невідомий чоловік і впав, – повідомляють в управлінні патрульної поліції. – І за словами людей, чоловік був без ознак життя.

Приїхавши на місце виклику, патрульні провели провели серцево-легеневу реанімацію. Коли приїхала “швидка”, то медики повторили цю процедуру, проте чоловік помер, пише “20 хвилин“.

 

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