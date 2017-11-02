Його штрафують, а він копає: на Тернопільщині спіймали злісного розкрадача народного добра

02/11/2017 Розмір тексту:

Порушення правил охорони або використання надр інкримінуютьправоохоронці жителю села Новоставці Бучацького району. Чоловік видобував камінь в недозволеному місці і без жодних документів.

Копача поліцейські виявили під час профілактичного рейду на території одного з недіючих кар’єрів. Чоловік видобував камінь для охочих його придбати на місці видобутку, правда незаконно. Корисні копалини працівники поліції вилучили.

Як з’ясувалося, порушник уже притягувався до відповідальності та сплачував штрафи за порушення закону щодо незаконного видобування корисних копалин. Однак бажання заробити, переважило закон.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 240 ч. 2, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.