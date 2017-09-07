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Їздити у Польщу потягом тернополянам доведеться із пересадками. ВІДЕО
07/09/2017 0
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Через ремонт залізничної колії поїзди Інтерсіті+ до Перемишля тимчасово курсуватимуть за скороченим маршрутом.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Що варто знати тим, хто збирається у поїздку – в сюжеті ІНТБ.
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