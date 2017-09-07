Їздити у Польщу потягом тернополянам доведеться із пересадками. ВІДЕО

07/09/2017 Розмір тексту:

Через ремонт залізничної колії поїзди Інтерсіті+ до Перемишля тимчасово курсуватимуть за скороченим маршрутом.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Що варто знати тим, хто збирається у поїздку – в сюжеті ІНТБ.