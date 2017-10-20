Їсти треба менше: майже половину зарплати мешканці області витрачають на продукти

20/10/2017 Розмір тексту:

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Тернопільщини в І кварталі 2017 року грошові витрати на харчування в середньому за місяць становили 2915 грн.

Вартість харчування в середньому на одну особу склала 33 грн на добу.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

При цьому на купівлю хліба і хлібопродуктів домогосподарства спрямували 18% грошових витрат, на м’ясо і м’ясопродукти – 16,2%, на молоко, сир та яйця – 13,2%, на олію та жири – 9,5%, на рибу та рибопродукти – 9%, на цукор, шоколад та кондитерські вироби – 8,9%, на фрукти – 7%, на безалкогольні напої – 6,4%, на овочі, включаючи картоплю – 4,2% та 4% – на інші продукти харчування.

Частка сукупних витрат на харчування поза домом склала 3,6%.

Зазначимо, що середня заробітна плата на Тернопільщині традиційно найнижча в Україні і в серпні, за даними Держстату, склала 5 тис. 503 грн. Виходить, що майже половину заробленого жителям області доводиться витрачати на продукти. А ще ж одяг, комунпослуги, ліки, садочки-школи… На що ж тоді жити?

Нагадаємо, раніше Міністр соціальної політики Андрій Рева вирішив пояснити, чому жителі Німеччини з середньою зарплатою в 2,5 тисячі євро витрачають на їжу 14% доходів, а українці, із середньою зарплатою 200-250 євро – 50%. На його переконання, таке відбувається тому, що наші співгромадяни багато їдять, а от німці харчуються менше.