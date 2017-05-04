Їхав, задрімав, відкрив очі – аварія. ФОТО

04/05/2017 Розмір тексту:

З відкритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоєм коліна та іншими тілесними ушкодженнями до лікарні потрапив житель села Баворів Тернопільського району.

Травми вісімнадцятирічний юнак отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 3 травня близько 9:15 у Тернопільському районі між селами Грабівці та Баворів.

У даній автопригоді зіткнулися автомобілі Nissan Primera та VolkswagenTransporter. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Водій буса стверджує, що задрімав і як результат – виїхав на смугу зустрічного руху. Коли відкрив очі, то тікати не було куди і він врізався в іномарку.

З місця автопригоди бригада швидкої допомоги забрала водія з NissanPrimera. У обох кермувальників взяли кров для перевірки на вміст алкоголю, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.