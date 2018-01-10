Їхав на велосипеді і… втопився

10/01/2018 0
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Нещасний випадок забрав життя ланівчанина. Подія трапилася 6 січня. В ставку що в райцентрі біля берега місцевий житель виявив тіло невідомого чоловіка та зателефонував в поліцію.

Працівники Лановецького відділення поліції встановили особу загиблого. Ним виявився 56-річний житель села Малі Куськівці. Оглядом тіла насильницької смерті не виявлено, повідомляє 0352.ua.

За попередніми даними чоловік їхав на велосипеді по дамбі біля водойми та втративши рівновагу, впав у ставок.

Відомості про подію внесено єдиного реєстру розслідування злочину.

Тривають слідчі дії.

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