Їхав на велосипеді і… втопився

10/01/2018 Розмір тексту:

Нещасний випадок забрав життя ланівчанина. Подія трапилася 6 січня. В ставку що в райцентрі біля берега місцевий житель виявив тіло невідомого чоловіка та зателефонував в поліцію.

Працівники Лановецького відділення поліції встановили особу загиблого. Ним виявився 56-річний житель села Малі Куськівці. Оглядом тіла насильницької смерті не виявлено, повідомляє 0352.ua.

За попередніми даними чоловік їхав на велосипеді по дамбі біля водойми та втративши рівновагу, впав у ставок.

Відомості про подію внесено єдиного реєстру розслідування злочину.

Тривають слідчі дії.