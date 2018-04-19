Їхала від краю до краю: у крові жінки-водія алкоголь перевищував норму у 16 разів

В інспекторів виникла підозра, що водій за кермом нетверезий, тож негайно зупинили транспортний засіб. Коли кермувальниця відчинала дверцята, патрульні відчули різкий запах алкоголю.

«Я випила лише пляшку пива», – переконувала патрульних 36-річна громадянка. Алкотестер драгер показав 3,13 проміле алкоголю в крові. А це майже в 16 разів перевищувало допустиму норму, повідомляють у патрульній поліції.

Зрештою, на порушника склали адмінпротокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та постанову за ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.