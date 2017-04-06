Басейн, церква і пожежна частина: що робитиме на Тернопільщині заступник Гройсмана
06/04/2017 0
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У п’ятницю, 7 квітня з робочим візитом Тернопільську область відвідає віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
Як повідомили у прес-службі ОДА, він ознайомиться з об’єктами інфраструктури у Козівському районі, а також відвідає Байківецьку об’єднану територіальну громаду в Тернопільському районі.
Зокрема, як випливає із програми перебування чиновника, у Козовій міністр візьме участь у відкритті новозбудованого спортивного майданчика та огляне нещодавно відкритий плавальний комплекс. Також Геннадій Зубко візьме участь у молебні з нагоди Благовіщення Пресвятої Богородиці.
У Байківцях же київський гість вручить пожежні автомобілі.
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