Басейн, церква і пожежна частина: що робитиме на Тернопільщині заступник Гройсмана

06/04/2017 0
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У п’ятницю, 7 квітня з робочим візитом Тернопільську область відвідає віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Як повідомили у прес-службі ОДА, він ознайомиться з об’єктами інфраструктури у Козівському районі, а також відвідає Байківецьку об’єднану територіальну громаду в Тернопільському районі.

Зокрема, як випливає із програми перебування чиновника, у Козовій міністр візьме участь у відкритті новозбудованого спортивного майданчика та огляне нещодавно відкритий плавальний комплекс. Також Геннадій Зубко візьме участь у молебні з нагоди Благовіщення Пресвятої Богородиці.

У Байківцях же київський гість вручить пожежні автомобілі.

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