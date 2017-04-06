Басейн, церква і пожежна частина: що робитиме на Тернопільщині заступник Гройсмана

06/04/2017 Розмір тексту:

У п’ятницю, 7 квітня з робочим візитом Тернопільську область відвідає віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Як повідомили у прес-службі ОДА, він ознайомиться з об’єктами інфраструктури у Козівському районі, а також відвідає Байківецьку об’єднану територіальну громаду в Тернопільському районі.

Зокрема, як випливає із програми перебування чиновника, у Козовій міністр візьме участь у відкритті новозбудованого спортивного майданчика та огляне нещодавно відкритий плавальний комплекс. Також Геннадій Зубко візьме участь у молебні з нагоди Благовіщення Пресвятої Богородиці.

У Байківцях же київський гість вручить пожежні автомобілі.