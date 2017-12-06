«JazzBez» завершували імениті виконавці

06/12/2017 Розмір тексту:

Дванадцятий міжнародний фестиваль «JazzBez» у Тернополі завершився виступом команди німецького барабанщика Йохена Руекерта. До його квартету увійшли найкращі джазові музиканти сучасності: саксофоніст Марк Тернер, гітарист Майк Морено та контрабасист Джозеф Мартін. Щоправда, керівника квартету, Йохена Руекерта, тернополяни не змогли послухати. Йому не дозволили перебувати на території України. Тож тур команди різними містами в рамках «ДжазБезу» проходив без нього.

– Це інтернаціональна команда, – розповів перед виступом ведучий фестивалю Сергій Лазо. – Їх об’єднує талант і висока майстерність. Саксофоніст Марк Тернер приїхав з США, це знане ім’я у джазовому світі. Він народився у 1965 році в штаті Огайо. Ріс у музичній сім’ї, де постійно звучали ритм-енд-блюз, джаз, соули та госпели. Про свої дитячі роки він розповів так: «Це було на початку 1970-х років, коли інтеграція і громадянські права активізувалися, і моя мати та вітчим опинилися у першій хвилі молодих чорних фахівців та інтелігенції, яка перейшла до білих кварталів середнього класу. Вони та їхні друзі завжди виходили, щоб побачити і почути живий джаз. Я був заінтригований цим і мене зацікавила історія джазової музики та афро-американської культури, а також сама музика. І мій батько, який загинув коли мені було 1,5 роки грав на саксофоні, тому можливо і я через музику шукав зв’язку із ним». Після навчання на кларнеті у початковій школі Тернер тяжіє до саксофону, його пристрасть до джазу привела до продовження кар’єри у музиці. Він навчався у відомих саксофоністів, зокрема, у Джона Кольтрейна. Шукає і знаходить свій власний музичний голос. Марк Тернер вважається одним з найвідоміших американських саксофоністів сучасного покоління.

Марк Тернер грає у стилі необоп, який близький до блюзу. Для тернопільської публіки музиканти зіграли декілька композицій. Головну роль у них відігравав не тільки саксофон. Свою майстерність гри продемонстрували також гітарист Майк Морено та контрабасист Джозеф Мартін. Їх виступ завершився тривалими, гучними оплесками, і на вимогу публіки тріо зіграло ще одну композицію.

Цьогорічний фестиваль у Тернополі завершився, але ще декілька днів він триватиме в інших містах України та Польщі. Упродовж трьох днів шанувальники джазу мали можливість почути різні види цього стилю музики, познайомитися з найкращими виконавцями і музикантами. Відкриваючи фестиваль, його директор Олег Макогін зазначив, що джаз у Тернополі стає модним і престижним. Залишається сподіватися, що таким він буде і в грудні 2018-го.

Ольга Трач

Фото Kurt Lee