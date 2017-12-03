«JazzBez» у Тернополі відкрили переможці відомого польського фестивалю

02/12/2017 Розмір тексту:

Дванадцятий міжнародний фестиваль «JazzBez» у Тернополі відкрили польські колективи. Першими на сцену драматичного театру вийшли учасники «Adam Jarzmik Quintet». Це п’ятеро молодих музикантів, які разом творять джаз уже два роки. За цей час хлопці встигли зібрати майже десяток нагород на різноманітних конкурсах та записати два альбоми. А цього року вони виграли Гран-прі на культовому польському фестивалі «Jazz nad Odra».

– Ми зібралися у 2015 році в Катовіцах, – розповів Адам Яжмік, піаніст, композитор. – Тоді був конкурс джазових композицій і я попросив своїх друзів, щоб зіграли зі мною на конкурсі. А потім вирішили ще просто спільно пограти, і так вже два роки. Виграли вже 9 конкурсів. На концерті ми виконали дві мої композиції з нашого першого диску «Ейфорія» та джазові твори відомих музикантів, але у моєму аранжуванні. Наразі маємо два альбоми, які випустили цього року у квітні та липні. А наступного року плануємо записати ще один з американським гітаристом Майклом Мурено, з яким незабаром матимемо тур.

До Тернополя музиканти приїхали перед самим концертом, навіть не встигли заселитися у готелі. Але це не завадило їм чудово зіграти програму. У багатьох композиціях солістами виступали трубач Павел Пальцовскі та саксофоніст Куба Лєпа. Показали свою майстерність й інші. Загалом, кожен із музикантів виклався на повну під час концерту. Четверо учасників колективу вперше виступали в Україні, а перкусист Пьотр Будняк уже знайомий любителям джазу у Тернополі. Минулого року на фестивалі він грав у складі іншої «п’ятірки» – «Budniak Bakovsky Intermedium Quintet».

Після концерту квінтет отримав у подарунок не тільки оплески і вигуки «Браво!». Цьогоріч організатори дарують усім учасникам ще й невеличкі сувеніри: стімпанковські вироби тернопільського скульптора і художника Сергія Кузнєцова.

Ольга Трач

Фото Kurt Lee