Із засніженого рову витягували швидку, яка везла жінку з інсультом. ФОТО
17/01/2017 0
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На Тернопільщині рятувальники відбуксирували з кювету автомобіль швидкої, який віз важкохвору жінку.
Як повідомив у соцмережі Тарас Рогоза, випадок стався 13 січня у Борщівському районі.
Водій автомобіля швидкої допомоги, який їхав із села Шершенівка Борщівського району, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Як з’ясувалося, у швидкій перебувала хвора жінка з попереднім діагнозом “інсульт”.
Завдяки рятувальникам хвору було доправлено у лікарню.
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